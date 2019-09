Horecanieuws: De Visserij blijft, De Burgerij gaat bezorgen

UPDATE EN VIDEO Buurt Van Besouw maakt zich zorgen: pas na week worden hekken geplaatst

15:18 GOIRLE - Tot woensdagmiddag is het terrein van het Van Besouwterrein in Goirle vrij makkelijk toegankelijk geweest. Dat laat een filmpje zien dat om 10 uur deze ochtend is gemaakt door Ger Houben. Buurtbewoners hebben vorige week al gewaarschuwd voor de in hun ogen gevaarlijke situatie. ,,Nu worden hekken uitgezet, maar dat heeft dus bijna een week geduurd", zegt Ger Houben, buurtbewoner van Van Besouw.