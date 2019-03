Horecanieuws: De zusjes van Zorba geven Grieks eten een eigen gezicht

De zusjes kregen hun passie voor eten en gastvrijheid mee vanuit het restaurant bij hen thuis. Kiki lacht: ,,Onze vader was heel blij voor ons. Voordat we opengingen, adviseerde hij ons over de bediening. Dat was fijn. De traditionele Griekse toppers hebben we nog steeds. Onze moeder was vroeger bijvoorbeeld beroemd om haar keftedes Alexandra, heerlijke gehaktballetjes. Onze gasten vonden destijds haar Giouvarlakia-soep ook erg lekker. Die twee recepten gebruiken we nog steeds in onze keuken, daar hebben we al veel positieve reacties op gehad.’



Staan er ook nieuwe gerechten op de kaart? Volgens Athanasia zijn de topkoks (afkomstig uit Athene) vergelijkbaar met de Gordon Ramsay. ,,Giannis Solakis en Kostas Mitropoulos hebben gerechten ingebracht die meer zijn dan het bordje met gyros. Het wordt een totale smaakbeleving, een culinaire reis van één tot twee uur, met heel veel liefde voor het oude Griekenland. Daarnaast kunnen onze gasten ook genieten van mooie vleesgerechten zoals Fillets of Black Angus.”