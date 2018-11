Horecanieuws: En dan duikt er weer een nieuwe sushizaak in Tilburg op

Do 29 nov: Terwijl de stad wordt bedolven onder de hamburgerzaken , duikt er opeens weer een sushizaak op. Als vanouds. De Geisha Lounge opent volgend jaar de deuren aan het NS-Plein. Sushi all you can eat (het zal geen verrassing zijn), maar wel met een extra troef: een honderden drankjes tellende drankenkaart. Van whisky tot bloementhee.

Eerst even over de locatie. De Geisha Lounge trekt in bij Japans restaurant Enjoii aan het NS-Plein. De eerste verdieping blijft het buffetgedeelte van Enjoii, de begane grond wordt de lounge. De verbouwing wordt medio december afgerond.

Experiment in Breda

De Geisha Lounge heeft al een vestiging in Breda sinds 2015, die vestiging is van de Enjoii-eigenaren (die sinds 2010 aan het NS-Plein zitten, één van de eerste sushizaken van Tilburg). ,,We hebben in Breda geëxperimenteerd met een nieuw concept”, vertelt Jun Dai. ,,Dat halen we nu, na een aantal wijze lessen, ook naar Tilburg. Veel en lekker Aziatisch eten kennen de mensen wel, ons drankaanbod maakt het concept sterker.”

Op de kaart in Breda (en straks in Tilburg) staan 80 verschillende cocktails, meer dan 30 verschillende bieren, heel veel thee en een brede whisky-selectie. ,,Voor mannen hoeft het dan ook geen belemmering meer te zijn om sushi te gaan eten. Ze kunnen er een IPA‘tje bij drinken, een Rob Roy of een Vedett extra blond in plaats van de standaard Ice Tea.”