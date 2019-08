Horecanieuws: Epic wordt ‘De Vrienden van Tilburg’

Di 20 aug: ‘De Vrienden van Tilburg’, zo heet de nieuwe uitgaansgelegenheid die aan de Heuvelring neerstrijkt. In het voormalige pand van The Talk of The Town en later de Epic. ‘De Vrienden’ begint met twee feesten op vrijdag en zaterdag. Over drie weken gaat de zaak - waar 700 man binnen kan - al open.

,,Als 25-plusser kun je wel borrelen in Tilburg, maar eigenlijk niet uitgaan”, zegt Rob Vereijken. ,,In Eindhoven kun je dan terecht bij de Wildeman of De Vooruitgang, in Tilburg nergens. Daar willen wij verandering in brengen.” De ondernemer is de nieuwe exploitant van het pand waar voorheen de Epic was gevestigd. Op 6 september opent hij er een nieuwe zaak: De Vrienden van Tilburg.

Op vrijdag staat de 25-plusser centraal. ‘De Vrienden’ organiseert dan feestjes samen met de Dames Draaien Door (DDD). Vereijken: ,,Met de beste hits aller tijden.” DDD is een artiestenbureau en bestaat uit vrouwelijke Nederlandse DJ’s, musici en vocalisten die voor entertainment en elektronische muziek zorgen.

Op zaterdag staat Karakter vast ingeroosterd. ,,Dat succesvolle concept organiseren we al in Utrecht en halen we nu naar Tilburg. Hits en live entertainment: dan moet je denken aan danseressen, vuurspuwers of een robot met lasershow.” Andere dagen gaat ‘De Vrienden’ vooralsnog niet open. ,,Maar zijn we voor verhuur beschikbaar.”

‘Op de radar’

Vereijken studeerde in Tilburg, begon in 2013 met ondernemen. Inmiddels heeft hij Club Poema in Utrecht, en een discotheek in Vlissingen en Ouddorp. ,,Tilburg is eigenlijk altijd op mijn radar gebleven”, aldus de nieuwe exploitant.