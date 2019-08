Horecanieuws: RAK breidt uit met keuken en bar óp het uitzichtpunt van de Piushaven

Het plan staat nog in de kinderschoenen, maar komend voorjaar hoopt restaurant RAK er het nieuw terras te openen. Restauranteigenaar Giel van Schaaijk wil op het dek van het uitzichtpunt een grote bar plus keukenbouwen met plaats voor dertig mensen. Daaromheen komen banken te staan. Het idee is nog pril. ,,We zijn bezig met het ontwerp”, zegt van Schaaijk.



Het plan slaat twee vliegen in één klap: het uitzichtpunt werd nooit een succes (op hangjeugd na), terwijl RAK de ruimte goed kan gebruiken omdat het restaurant populairder is dan verwacht. Wie op zomerse dagen bij het restaurant wil eten, kan op de dag zelf soms al niet meer reserveren. Omdat het vol zit.