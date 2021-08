Horecanieuws: Rosalie duikt op aan de Korte Heuvel, ‘onze ziel zit erin’

,,Onze ziel zit erin.” Zo klinkt aan de bar-in-wording van Rosalie. Bud Stubbé wijst op het houtreliëf van de bar. ,,We hebben alles zelf bij elkaar gezocht, supertof om dit neer te kunnen zetten.”



De nieuwste horecaloot aan de bekendste stapstraat van de stad is nog niet klaar voor de opening, maar het gezicht van Rosalie komt er wel uit naar voren. Met 65 zitplaatsen binnen en plek voor twintig borrelaars aan de bar. Daar steken straks elf tapkranen de kop op en in de hoek is een flinke ruimte gereserveerd waar op open vuur gekookt zal worden. Een koeling met kaasjes, worst, hammetjes. Granieten plaat op de bar. Een wand vol spiegels, frisse kleuren. In de hoek ligt een gigantische pizza-oven te wachten.



Welke richting Rosalie op gaat? Koken op open vuur met veel groenten, dagverse vis en goed vlees uit de buurt. Internationale gerechten. Een royaal assortiment bier in blik, op fles en van de tap. Het wordt een (eet)café nieuwe stijl. ,,Met speciaalbier, natuurwijn en streekproducten. Het wordt een hele mooie zaak, met wat we zelf leuk vinden.”