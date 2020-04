Horecazaak RAW en theater De Boemel tureluurs van inbraakpogingen: ‘Het is iedere dag raak’

In al zijn knulligheid is het grappig: op de bewakingsbeelden van horecazaak RAW is te zien hoe een inbreker aan de buitendeur sleurt en trekt om binnen te komen. Hij zet zoveel kracht dat hij zijn evenwicht verliest en tegen de grond knalt. ‘Blauwe billen, het kost ons wel een deurklink’, schrijft RAW-ondernemer Leander Willemstein bij het fimpje dat ‘ie op Facebook deelde.

Volledig scherm Een inbreker trekt aan de deur van RAW even voordat 'ie ten val komt. © RAW Tot zover het grappige, want bij zowel RAW als De Boemel worden ze tureluurs van alle inbraakpogingen. Willemstein deed al een keer of vier aangifte en schat dat er zes pogingen waren. Er werd één persoon opgepakt.



,,We hebben gelukkig een heel goed alarmsysteem en ze konden niet binnen komen. Het kost ons vooral veel tijd om alles te herstellen. En op die herstelkosten zitten we niet te wachten, vooral nu niet.”

‘Plundertijd’

Quote Het lijkt wel alsof de Spoorzone ontspoord is Gerard Korthout Bij theater De Boemel werden deze week alleen al de drie buitendeuren ontwricht. ,,Het was het iedere dag raak”, zegt Gerard Korthout. Vandalisme is er altijd geweest, maar nu RAW en De Boemel dicht zijn is er nog amper sociale controle in het tuintje. ,,Plundertijd. Het lijkt wel alsof de Spoorzone ontspoord is.”



De twee zijn niet moedeloos, blijven positief: het is vooral vermoeiend. Als ondernemers met lege zaken hebben ze al genoeg op hun bord. Overigens zit het probleem vooral aan het tuintje, een plek waar jongeren en daklozen hangen. ,,Al zitten daar genoeg jongens tussen die geen vlieg kwaad doen”, zegt Willemstein.

Bataljon bewakers

Oplossingen? De twee ondernemers vrezen dat er weinig aan te doen is. ,,Ik ben op zoek naar een bataljon hele grote, agressieve bewakers”, grapt Korthout. ,,Er is gesproken over een heel groot hek”, zegt Willemstein. ,,Maar dat haalt niks uit denk ik.”

Er is al een camera in het tuintje, maar die bestrijkt niet iedere hoek. Korthout: ,,We zijn in overleg met de gemeente, daar huren we de panden van. Daar willen ze ook een oplossing, zo'n stalen deur die wordt geforceerd kost al 8000 euro.” De gemeente laat weten dat er meer wordt gecontroleerd in het gebied.