‘Hornstraat’ stapt naar rechter om kamerverhuur

Oude Trambaan in Esbeek weer ‘absurd’ beschadigd, onduide­lijk hoelang die dicht moet blijven

ESBEEK - Het is nog onduidelijk hoelang de Oude Trambaan in Esbeek afgesloten blijft voor alle verkeer. Brabants Landschap plaatst deze week een aantal rijplaten om zelf hout af te kunnen voeren, maar dat is voorlopig eenmalig. Deze maand is er overleg over het zandpand tussen de Belgische grens en Esbeek.

5 januari