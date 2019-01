Hospice-arts Tilburg: doodgaan is hard werken, praat erover!

'Geen afwijkende metingen’, onderzoek naar prikkelen­de ogen bij Kruidvat in Tilburg afgerond

12:57 TILBURG - Twee dagen op rijd kwam de brandweer metingen uitvoeren bij het Kruidvat aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Zowel op donderdag als op vrijdag hadden klanten last van prikkelende ogen. Zaterdag is de brandweer terug geweest om nog een meting uit te voeren. Daarbij is niks ontdekt. Ook geven klanten aan dat zij geen klachten meer hebben. ,,Het onderzoek is hiermee afgerond", laat Veiligheidsregio Midden-West-Brabant weten.