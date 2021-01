Hostel Roots in Tilburg maakt gezonde combinatie tussen werken en ontspannen

Een eigen kamer om rustig te kunnen werken en slapen, afgewisseld met twee lunches van Buutvrij en twee diners van het FoodAtelier. Daar moeten werknemers (voor zichzelf) en werkgevers (voor hun personeel) in deze tijden op zitten te wachten, dacht Marion Leijtens van Hostel Roots in de Tilburgse binnenstad. ,,Je moet in een periode als deze toch creatief zijn en dat ben ik gelukkig graag. We blijven toch vooral de mogelijkheden zien om wel iets aan te kunnen bieden.”

Een all-inclusive 'workation', heet het arrangement van Roots. ,,Het idee heb ik eerst in mijn eigen netwerk en omgeving voorgelegd en daar kwamen goede reacties op. En zelf kom ik graag bij het FoodAtelier en Buutvrij, dus die keuze was snel gemaakt." Sowieso heeft het pakket een gezonde inslag.

Sporten

,,Zeker nu is het belangrijk om fysiek en psychisch in goede gesteldheid te zijn en te blijven. Vandaar dat we het ontbijt gezonder hebben gemaakt dan het normaal gesproken is." Plus dat de hulp van voedingsdeskundige, personal trainer en broer Frank Leijtens van Prime Time Club wordt ingeroepen, die tijdens het arrangement ook twee keer een uur gaat sporten met degene die boekt.

Met het arrangement gaan Leijtens en haar man Koen Molkenboer het gemis aan omzet niet volledig oplossen, verwacht ze. ,,Maar het is leuk om samen te werken met andere ondernemers, iets unieks aan te bieden en elkaar te helpen. En dit blijft ook iets om in de toekomst aan te bieden. Dit idee hoeven we straks niet in de prullenbak te gooien."

De bezetting van het hostel is in de tweede lockdown nog maar een fractie van wat het normaal gesproken is. ,,Zo'n vijftien procent", zegt Leijtens, die in coronatijden met kamers die als kantoorruimte worden verhuurd, kerstbomenverkoop en een dineren en logeren-arrangement met de Burgerij al het nodige bedacht om toch aan klandizie te komen. ,,Gelukkig gloort er absoluut licht aan het einde van de tunnel", zegt Molkenboer. ,,De vraag is alleen nog even hoe lang de tunnel gaat zijn."