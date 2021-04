Hotel Central dicht na kamerhuur door prostituees: ‘De volgende is de doodsteek, dan zijn we failliet’

Hij glimlacht nog, staand voor zijn Hotel Central, maar eigenlijk is Sven Arens best wel pissig. Arens en zijn vrouw hebben grootse plannen voor het hotel: het krijgt na een verbouwing 21 hotelkamers in De Stijl-stijl en bovenop een rooftopbar. In afwachting daarvan was het hotel, als proef, open. ,,Maar dat is te riskant geworden.”



Vorige week plofte een brief van de gemeente op de deurmat. Goed nieuws, vermoedde de vrouw van Arens. Ze dacht dat het eindelijk de vergunning voor de verbouwing was. ,,Waar ze mij blij mee kon maken. Maar toen ze de brief open maakte, stortte haar wereld in. Volgens de gemeente exploiteren we een bordeel.”



Bij de entree van het hotel, schuin tegenover het station, hangen aan de muren zes kastjes met daarin sleutels van drie kamers en drie studio’s. Mensen boeken bij hotelaanbieder Booking.com en krijgen dan van de vrouw van Arens foto’s, uitleg en een code opgestuurd om de sleutel eruit te nemen.