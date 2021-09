Hotel IBIS start met escape rooms: ‘Waar vroeger werd vergaderd, nu samen puzzelen op ontsnapping’

VIDEO Auto botst tegen boom in Tilburg: automobi­list (27) ernstig gewond

27 september TILBURG - Een 27-jarige automobilist uit Tilburg is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk aan de Professor van Buchemlaan in Tilburg. De man verloor in een flauwe bocht de macht over het stuur, waardoor hij met zijn auto een lantaarnpaal ramde en uiteindelijk tegen een boom botste.