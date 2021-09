‘Hotel’ voor arbeidsmigranten in Oisterwijk, stelt college de raad voor

Kwestie van arbeidsmi­gran­ten in Heukelom speelt op: oppositie voelt college vanavond aan de tand

22 april OISTERWIJK - De rommelig verlopen vergunningverlening voor huisvesting van arbeidsmigranten in Heukelom is donderdagavond onderwerp van debat in de raad van Oisterwijk. Oppositiepartijen Algemeen Belang en CDA willen het naadje van de kous weten.