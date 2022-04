Hotelgast mishandelt beveiliger in Gilze, politie gebruikt stroomstootwapen

Twee boa’s blokkeren de weg en G. geeft dan juist gas: ‘Stoppen kwam niet in me op, het was pure schrik’

DIESSEN - Het was ‘pure schrik’ waardoor de 41-jarige G.G. gas gaf toen twee groene boa’s hem tot stoppen probeerden te dwingen op de Ansbaldweg in Diessen. ,,Stoppen kwam gewoon niet in me op”, aldus de verdachte. Een heg, een brievenbus en de grote Land Cruiser van de boa’s liepen forse schade op. En de gevolgen voor de Tilburger waren behoorlijk. In plaats van een gevangenisprogramma thuis, moest hij weer terug de cel in.

6 april