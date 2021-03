Huis-aan-huis-blad City Tilburg: waardig opvolger van De Koerier of verkapte reclamefolder?

‘Ik dacht dat die nutteloze bagger door de brievenbus droppen nu juist verboden was in Tilburg.’ En: ‘Troep! Voor mij een grondige reden om de winkels die erin adverteren juist niet te bezoeken.’



Waar Stadsnieuws, Reeshof journaal, Wijkkrant Noord, De Schakel - en zo nog wat anderen - hun sporen hebben verdiend als huis-aan-huisbladen, lijkt City Tilburg voornamelijk ergernis te wekken.



Het blad valt sinds een paar maanden weer in delen van Tilburg op de deurmat. De laatste City telde twee pagina’s kort lokaal nieuws, een kruiswoordpuzzel en een interview met Sacha de Boer. De rest is reclame.



Doordat tien procent uit lokaal nieuws bestaat, mag het zich een huis-aan-huisblad noemen. Dat is belangrijk want sinds begin 2020 ontvangen Tilburgers niet langer ongevraagd reclamefolders in de brievenbus.



Wie reclame wil heeft een ja/ja sticker op de deur, wie geen reclame wil maar wel de huis-aan-huis-bladen hoeft geen sticker te hebben (of heeft een nee/ja-sticker) en wie helemaal niks wil een nee/nee-sticker.