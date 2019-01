Huis in Tilburg onbewoonbaar na uitslaande brand, bewoner naar ziekenhuis

Nieuw koffiecafé aan de Hovel en een heuse zirbewin­kel in Goirle

7:00 GOIRLE - Koffiebakkers heet het nieuwe koffie- en lunchcafé, dat dinsdag is geopend in Winkelcentrum De Hovel in Goirle. Daar sluit op de Tilburgseweg Top Sports in februari en opent Desiree Schepens half april in dat pand een zirbewinkel.