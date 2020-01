Huis voor musical in Tilburg weer een stap dichterbij

TILBURG - Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Factorium Podiumkunsten en Theaters Tilburg werken samen aan een productiehuis voor het maken van musicals. De krachtenbundeling moet de doorstart van M-Lab mogelijk maken. M-Lab was een productiehuis voor musical in Amsterdam. De activiteiten daar zijn enkele jaren geleden beëindigd. Het Musical-Lab is weer in heroprichting en wil straks werkzaam zijn in Tilburg en in Amsterdam.

De Raad voor Cultuur constateerde dat er weinig ruimte is voor experiment op het gebied van musical en dat er behoefte is aan nieuw repertoire en nieuwe muziek. Daarom is een subsidieaanvraag opgesteld voor financiering van het productiehuis. Het is de bedoeling dat Tilburg, Amsterdam, provincies en het rijk het productiehuis voor musical gaan financieren.

De staat van musical

In de aanloop naar die heroprichting van M-Lab is in april in Theaters Tilburg een debat over de staat en de ontwikkeling van musical in Nederland. Producenten, programmeurs en theaterdirecteuren gaan met elkaar in gesprek over de noodzaak voor nieuw repertoire versus de herneming van musicalproducties van West End en Broadway.