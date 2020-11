Huisarts kan vraag bij specialist in ziekenhuis kwijt, patiënt hoeft minder vaak naar het ETZ

Laatste waarschu­wing Loon op Zand: ‘Takken of afval in de bladkorf? Dan halen we hem weg’

11 november KAATSHEUVEL - Stop met het dumpen van afval in de bladkorven in de gemeente Loon op Zand. Het is een dringende oproep van wethouder Gerard Bruijniks. De 70 korven die de gemeente in de herfst op straat zet, zijn bedoeld voor blad van bomen. ,,Maar er worden ook grote takken, halve boomstammen en soms zelfs gewoon afval in gegooid.”