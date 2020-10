Huisarts telt met spanning de voorraad griepprikken

Honderd jaar en hofleveran­cier: groot is de trots bij De Rustende Jager, klein het feestje

29 oktober BIEZENMORTEL - Het is vaak volle bak op het terras bij De Rustende Jager, maar nu is het akelig leeg. Al honderd jaar voorzien ze aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen mensen - te voet, te paard, op de fiets of met de auto of motor - van een natje en een droogje. Goed voor het Predicaat Hofleverancier.