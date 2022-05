Huisarts Willemijn uit Berkel-Enschot naar Oekraïense grens voor crisishulp: ‘Mijn moederhart huilt’

Even wordt het huisarts Willemijn van Waes-Aarden (41) te veel als ze vertelt over de moeder met twee jonge dochters die Oost-Oekraïne zijn ontvlucht. Drie treinreizen hebben ze achter de rug om de grenspost te bereiken. ,,Het oudste meisje vertelde in paniek en huilend dat ze papa hadden moeten achterlaten. Ze is van dezelfde leeftijd als mijn oudste zoon. ‘Papa moet tegen Poetin vechten, dat is zijn taak’, zei de moeder. ‘Onze taak is een leven elders opbouwen.’ ,,Wat een intriest wereldbeeld krijgen die kwetsbare meisjes mee. Hun gezin is uit elkaar gescheurd. Dan huilt mijn moederhart.”