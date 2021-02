Huisartsenpost legt een ingewikkelde ‘coronaprik-puzzel’: 3.500 mensen op 200 locaties

Jordens Peters wil merkwaar­dig interview met Gertjan Verbeek laten rusten: ‘Op naar woensdag!’

22 februari Natuurlijk vindt ook Willem II-captain Jordens Peters dat het niet best was wat zijn ploeg liet zien tegen FC Utrecht vrijdagavond. Maar hij wil niet te lang in negativiteit blijven hangen. Woensdag wacht ADO Den Haag. ,,En dat is een heel andere ploeg.”