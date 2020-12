Huisartsenpost zet extra personeel in tijdens feestdagen

Machinebou­wer Toine Brock beleefde een jaar van uitersten. ‘Ik zag het even helemaal niet meer zitten’

22 december OISTERWIJK - ‘Extreem turbulent’ was 2020 voor Oisterwijks grootste werkgever, Tobroco-Giant. Het bedrijf raakte in het voorjaar in een diep dal, maar vond weer de weg omhoog. ,,We zaten in een vrije val en alles was onzeker”, vertelt eigenaar Toine Brock.