‘Huiskamer van Dalem’ doorbreekt eenzaamheid onder ouderen

Hoera! Winkelcentrum Dalempromenade is officieel een ontmoetingsplek voor ouderen rijker sinds zaterdag. In ‘De huiskamer van Dalem’ kan een krantje worden gelezen of uitgerust, ,,Maar het belangrijkste blijft het gesprek met elkaar om de eenzaamheid los te laten”, zegt Piet van der Schoot (78), het brein achter het initiatief.

Terwijl bezoekers van het winkelcentrum zich door het gure herfstweer verplaatsen, genieten genodigden zichtbaar van luxe borrelhapjes, livemuziek en bovenal: één-op-één aandacht. Kasten vol sierlijke kunstwerken en knutselspullen verklappen dat het pand officieel dienst doet als dagbesteding. Van der Schoot: ,,In 2019 stond dit pand al ruim een half jaar leeg. Het was in dezelfde periode dat eenzaamheid onder ouderen landelijk aandacht kreeg. In mijn omgeving zag ik ouderen alleen boodschappen doen en daarna alleen thuiskomen. Als je in eenzaamheid gaat winkelen en in eenzaamheid weer teruggaat, is dat diep triest!”

Quote Als je in eenzaam­heid gaat winkelen en in eenzaam­heid weer teruggaat, is dat diep triest Piet van der Schoot (78), initiatiefnemer

Daadkrachtig als hij is, stuurde Van der Schoot gemeente Tilburg een brief met het verzoek het pand in te zetten als ontmoetingsplek voor ouderen, een idee dat positief werd ontvangen. Inmiddels was de beoogde ontmoetingsplek verhuurd aan Woon in Balans, maar bleek de eigenaar tot groot plezier van de initiatiefnemer welwillend om de ruimte in het weekend alsnog om te toveren tot ontmoetingsplek voor ouderen. Inclusief een bijdrage voor noodzakelijke verbouwingen als een keukenblok en invalidentoilet. Een ‘Voor de wijk, door de wijk’-project, dat volgens Van der Schoot niet zou zijn geslaagd zonder bemiddeling van Reeshof & Co, een netwerkorganisatie die burgerinitiatieven in de Reeshof ondersteunt en op weg helpt om maatschappelijke doelen te verduurzamen.

Nieuwsgierig schuifelen

Hoewel de officiële opening alleen voor genodigden is, schuifelen twee oudere dames uit de wijk nieuwsgierig naar binnen. Dankbaar nemen ze een kop koffie met gebak aan. Eenzaam zijn ze naar eigen zeggen niet, maar voor de gezelligheid komen ze zeker terug. Van der Schoot: ,,Ouderen willen graag onder de mensen zijn, het liefst dicht bij huis. Ik vind het prachtig om te zien hoe blij en dankbaar onze bezoekers zijn, dat ze er nu ook echt even uit kunnen. We zorgen er dan ook voor dat ze met elkaar in gesprek blijven, dat ze niet alsnog in eenzaamheid verpieteren.”

‘Zondag meest eenzame dag’

Een dankbare taak waar een team van gedreven ouderen zich vrijwillig met hart en ziel voor inzet, zo ook gastvrouw Sophia Jansen (62): ,,Voor ouderen is iedere dag hetzelfde, maar zondag is toch wel de meest eenzame dag, zeker in de wintermaanden. De Huiskamer van Dalem geeft het warme thuisgevoel. Het moet ervoor zorgen dat mensen uit hun huis komen, dat ze het gevoel krijgen: we horen er weer bij, het is gezellig. Als ik ouderen twijfelend voor ons raam zie staan, probeer ik ze ook meteen naar binnen te halen.”

De Huiskamer van Dalem is geopend op zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Om (eenzame) ouderen ook op zaterdag een ‘thuis’ te kunnen bieden, is de huiskamer nog op zoek naar vrijwilligers.