Huize Vincentius is zaterdagochtend voor één minuutje Duits grondgebied

Jeugdhulp in de klas, Tilburg draait proef om schooluit­val te verminde­ren: ‘Zeer hoopgeven­de resultaten’

TILBURG - Jeugdhulp en onderwijs hebben in de regio Tilburg sinds kort de handen ineengeslagen om uitval in het middelbaar onderwijs te verminderen. De eerste resultaten zijn zeer hoopgevend, zeggen betrokkenen. ,,Zorg is sneller geregeld, waardoor wij met onderwijs bezig kunnen zijn.”

19 januari