Hulp voor spoedzoekers: 150 woningen

Geen kind meer in de isoleercel. Kan dat? Brabantse instellin­gen aan het woord

15:11 VUGHT/TILBURG - Dat jongeren met psychische problemen niet in een separeercel horen, dat snappen jeugdinstellingen zelf ook wel. Herlaarhof (ondermeer in Vught) is hard op weg om de cel te schrappen. Al houden ze daar voor noodgevallen wel een slag om de arm. Breburg (Tilburg en omgeving) is er al helemaal mee gestopt, met de isoleer op de afdeling jeugdpsychiatrie, ze hebben daar zelfs geen cel meer.