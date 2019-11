Human Rights Tattoo uit Tilburg presenteert film mensenrechtenactiviste Betty Lachgar in LocHal

TILBURG - In de LocHal is donderdag 14 november de première van ‘Betty, letter 4049: F’. De titel verwijst naar de letter die mensenrechtenactivist Betty Lachgar heeft laten tatoeëren in het kader van het Tilburgse project Human Rights Tattoo.

Tilburger Sander van Bussel reist daarvoor de wereld over om letters van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te tatoeëren bij een ieder die daaraan wil meewerken.

Documentairemaakster Xena Maria Evers (bekend van de VPRO documentaire ‘Mijn Broer en Ik’) volgde Betty Lachgar een aantal dagen met haar camera op uitnodiging van Human Rights Tattoo.

Ibtissame Betty Lachgar is een in Rabat en Parijs wonende activist, radicale feminist en belangenbehartiger van de LHBT-gemeenschap Ze heeft in 2009 ‘MALI Movement’ opgericht, een organisatie die strijdt voor individuele vrijheid in Marokko. Bij de première van de film in Tilburg is Betty Lachgar aanwezig, net als filmmaker Xena Maria Evers.

Drijfveren

Het evenement in de LocHal is ontstaan uit een samenwerking van Pop Up Cinema, de Kennismakerij en Human Rights Tattoo. Meike van Zandvoort van Pop Up Cinema gaat met beide vrouwen in gesprek over de film, over hun leven en over hun drijfveren.

De derde gast van de avond is Rebecca Gomperts, arts, abortusactivist en oprichter van Women on Waves. Op een Nederlands schip met een mobiele kliniek biedt Women on Waves hulp aan vrouwen, die wonen in landen waar abortus strafbaar is. Over het schip is de film ‘Vessel’ gemaakt. Daarvan zijn fragmenten te zien.

6773 letters

Human Rights Tattoo reist sinds 2012 over de hele wereld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te tatoeëren. Letter voor letter, 6773 letters op 6773 mensen.