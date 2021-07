Huur is opgezegd, dus het Boekenschop moet op zoek naar een nieuwe plek in Tilburg

Attracties maken plaats: Vakantie­ker­mis zit erop, binnenstad morgenmid­dag weer gewoon bereikbaar

26 juli TILBURG - Sterke mannen in blote bast, brullende machines en een zwevende Iron Man. Na tien dagen Tilburgse vakantiekermis worden alle attracties afgebroken en ingepakt. Morgenmiddag om 12:00 uur is het centrum weer normaal bereikbaar, de Heuvelring is vanaf 18:00 uur weer toegankelijk.