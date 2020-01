Huurprijzen stijgen niet heel hard, maar verschillen tussen Brabantse steden zijn groot

In heel 2019 bleven de prijsstijgingen in de vrije sector landelijk gezien onder de vijf procent. Aan de turbulente toenames – tijdens het hoogtepunt 2017 gemiddeld wel tien procent per kwartaal – is daarmee een einde gekomen.

Nieuwe huurders in de vrije sector betaalden eind vorig jaar gemiddeld 16,77 euro per vierkante meter. Dat is bijna vijf procent meer dan in het laatste kwartaal van 2018. Op regionaal niveau zijn nog wel flinke verschillen zichtbaar. Zo zijn de huurprijzen in heel Brabant met 5,6 procent gestegen. In Breda met 7,9 procent en in Tilburg met 7,5 procent. In Eindhoven daarentegen was er 'maar’ een stijging van 0,7 procent.

Niet buitensporig