Huurprijzen vrije sector duurder dan ooit, maar in Tilburg daalt het juist

Drie schapen doodgebe­ten bij boerderij in Esbeek, wolf verdacht

ESBEEK - Op biologische boerderij De Kraanvogel in Esbeek zijn in de nacht van zondag op maandag drie schapen gedood. Een taxateur die de schade opnam herkende aan de verwondingen van de schapen bijtsporen van een wolf, voor hem reden om de kans dat een wolf de dader is op 99 procent in te schatten. Om ook het laatste procentje duidelijk te krijgen is er DNA afgenomen om er verder onderzoek naar te doen.

17 januari