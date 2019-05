Ichelle uit Tilburg is verzot op pinguïns, ze heeft een huis vol

Video Huis onbewoon­baar na klap van auto: ‘Vreselijk, maar het zijn maar stenen’

8:13 TILBURG - Een auto is donderdagavond met volle vaart tegen de gevel van een woning aan de Laarstraat in Tilburg gereden. De 59-jarige bewoonster is behoorlijk geschrokken. ,,Vreselijk, maar het zijn maar stenen.”