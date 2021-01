ID Logistics trekt in vierde hal op Vossenberg, 80 banen erbij

Politie pakt verdachte op voor schietpar­tij bij Paletplein in Tilburg, meer aanhoudin­gen verwacht

20 januari BREDA\TILBURG - In het grote justitiële onderzoek rondom de schietpartij voor de Albert Heijn aan het Paletplein in Tilburg is eind vorige week weer een verdachte opgepakt. En er worden binnenkort nog twee tot drie aanhoudingen verwacht.