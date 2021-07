Ideeën genoeg, maar wie wil daarvoor op een vrije middag de kindergemeenteraad in?

KAATSHEUVEL - De gemeente Loon op Zand wil in september een kindergemeenteraad installeren. Daar heb je minimaal zestien kinderen voor nodig uit groep zeven en acht van het basisonderwijs. Dus zul je leerlingen enthousiast moeten maken. En wie kan dat beter dan de burgemeester zelf? Dus gaf Hanne van Aart een gastles over lokale politiek op De Vaert in Kaatsheuvel.

,,Vergadert de kinderraad tijdens school?” Dat is de eerste vraag die vanuit groep zeven van basisschool De Vaert afgevuurd wordt op burgemeester Hanne van Aart. Ze heeft net met een filmpje aangekondigd dat zo’n raad er zou moeten komen, en uitgelegd waar die zich mee zou kunnen bezighouden. Of er misschien al vragen zijn. Nou, deze dus. ,,Wie wil er in de raad als het tijdens school is?”, kaatst ze terug. Alle vingers schieten omhoog. ,,En buiten school?” Dan weten de kinderen het niet zo zeker. Ook niet als het op woensdagmiddag is. ,,De vergaderingen zijn kort en gezellig, en met iets erbij”, voegt ze eraan toe. Meteen schieten alle vingers weer omhoog.

Hanne van Aart weet hoe ze zo’n groep aan moet pakken. Als er rumoer ontstaat, heeft ze de meute snel weer stil. Ze verdeelt haar aandacht over de kinderen, geeft helder uitleg. Van elke school in de gemeente kunnen twee kinderen in de raad zitten. Een uit groep zeven en een uit groep acht. Onder leiding van burgemeester Van Aart komt die elke zes of zeven weken bij elkaar, om te praten wat er volgens de kinderen anders zou moeten in de gemeente. Als ze met echt briljante ideeën komen, kunnen die besproken worden in de volwassen gemeenteraad.

Meer plekken om te spelen

Ze vraagt de kinderen waar hun raad over zou moeten praten. Meer plekken om te spelen, is het eerste plan. Daar mogen de kinderen over stemmen. Het merendeel is voor, een paar kinderen stemmen tegen. ,,Waarom?” Geen idee, eigenlijk. ,,Je kunt iedereen achter je krijgen door het plan aan te passen. Bijvoorbeeld door een klimrek te plaatsen in plaats van een schommel of een glijbaan.” Op de vraag wie daarvoor moeten betalen, denken de kinderen aan hun ouders. Niet eens zo’n gekke gedachte, want zo wordt veel in de gemeente bekostigd.

Ook veiligheid in het verkeer is een onderwerp waar veel kinderen iets over kwijt willen, van boetes voor auto’s die niet stoppen voor een zebrapad tot het ophangen van camera’s. Meer containers voor afval bij de school, zodat ze nog beter hun afval kunnen scheiden. De kwaliteit van het zwemwater controleren. ,,Met de kinderraad bereik je dat de gemeente beter wordt. Jullie hebben zoveel goede ideeën dat jullie er wel drie jaar mee toe kunnen”, reageert Van Aart enthousiast.

Maar dat is niet de bedoeling. Kinderen zitten voor twee jaar in de raad. Daarvoor moeten ze zich aanmelden bij hun leerkracht. Ook kinderen die niet in de gemeente op school zitten kunnen meedoen. Zij kunnen zich aanmelden via kinderraad@loonopzand.nl. Dat kan tot 19 juli.