Iedereen moet woonlasten kunnen betalen: harde afspraken over wonen in Oisterwijk

De partijen maakten afspraken voor de periode 2022-2027. Daarin is overeengekomen dat ze streven dat elke inwoner een woning heeft die past bij zijn persoonlijke situatie en de levensfase waarin hij of zij verkeerd. Wonen moet ook voor iedereen betaalbaar zijn. De betrokken partijen zetten zich ervoor in dat niemand in de knel komt door de woonlasten en dat iedereen zijn lasten kan betalen.

Goed geïsoleerd

Ook willen de partijen die de afspraken ondertekenden, dat iedere inwoner van de gemeente Oisterwijk een plek heeft in de samenleving, in hun vertrouwde omgeving en kan meedoen naar vermogen, ook als zorg nodig is. Ook streven ze naar kwalitatief goede en duurzame woningen, die goed zijn geïsoleerd en (deels) zelf energie opwekkend.

De omgeving waarin burgers in Oisterwijk wonen moet leefbaar, gezond en veilig zijn. Wijken zijn groen, en goed toegerust op een veranderend klimaat, zo is overeengekomen.

Uitgangspunt

De afspraken zijn ondertekend door wethouder Erik Logister namens de gemeente en vertegenwoordigers van TBV Wonen, Leystromen, Woonveste, huurdersvereniging Heusden (Woonveste), HBO-TBV Wonen/Samen en Huurders Leystromen.

Het uitgangspunt voor deze afspraken is de Woonzorgvisie. Deze is in april 2022 vastgesteld door de raad van Oisterwijk. Daarbij is afgesproken om te komen tot meerjarenafspraken.