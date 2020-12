‘Iedereen verdient een mooie kerst’, ook Auberge in de keuken voor Tilburgse daklozen

Bij vier locaties werden in totaal 168 driegangenmenu’s bezorgd. Het hoofdgerecht, kip met strudel, werd op de locaties zelf warm gemaakt.



,,Het is een heftige periode, wij hebben het zwaar, maar er zijn mensen die het nog veel zwaarder hebben”, zegt Nicky Foesenek van de Bonheur Horeca Groep. ,,En iedereen verdient een mooie kerst.” Auberge kookt overigens vaker voor Traverse, niet alleen als het restaurant gesloten is vanwege corona. ,,We hebben een warme band.”



Qua kerstdiners springen meer lokale horecaondernemers in de bres. De Tilburgse familie Alizadah serveerde deze dagen in Tilburg en Den Bosch aan zo’n 220 daklozen een kerstmaaltijd.