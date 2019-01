Iemand trekt aan noodrem in trein tussen Tilburg Universiteit en Reeshof: vertraging opgelost

De strijd voor het Nederlands kampioen­schap poetryslam

30 januari TILBURG - ,,Wat is poetryslam? Ja dat is altijd een lastige. Het is als het ware een stoere manier om een gedicht voor te dragen waarbij het niet alleen maar om de inhoud maar ook om de performance eromheen gaat.’’ Vertelt Glenn Markesteijn uit Tilburg. Zelf kan hij ook een aardig woordje slammen, Glenn staat aankomende zaterdag in de finale van het NK poetryslam.