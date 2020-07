Iemand van balkon gered tijdens brand bij Ribsfactory in centrum Tilburg, Korte Heuvel afgezet

Raad Tilburg verdeeld over kermis: ‘Eigenlijk is het onverant­woord’

25 juli TILBURG - Het door laten gaan van een kermis in Tilburg was een bevoegdheid van het college waar de Tilburgse gemeenteraad niet bij was betrokken. Maar nu de kermis het laatste weekend ingaat toont de raad zich verdeeld over de vraag of het een goed idee was.