Ierse klusjesmannen gecontroleerd in Kaatsheuvel en 's Gravenmoer

Tijdens het uitvoeren van de klusjes constateren ze vaak gebreken of stellen ze extra werkzaamheden vast zodat de prijs ineens vele malen hoger uitvalt dan afgesproken. Vaak gebeurt dit mondeling zonder contract of offerte.

De politie waarschuwt voor dit soort praktijken. Al zeggen ze er ook bij dat niet iedere Engels sprekende man of vrouw een ‘Irish Traveller’ is of negatieve intenties heeft. ,,Er wordt door Engelse sprekende personen ook zeker netjes werk afgeleverd.” Mocht u het toch niet vertrouwen, schakel dan de politie in.