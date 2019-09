Ierse ouders nemen hun kinderen mee op strooptocht in Tilburg

VIDEO Make It Jazz Festival in Tilburg: ‘De jonge jazzmuzi­kant is een hybride muzikant’

18 september TILBURG - Make It Jazzfestival in Tilburg is hét festival voor jonge jazzmusici. De Tilburgse pianist Jeroen van Vliet is curator. Hij beseft dat beginnende muzikanten het lastiger hebben dan toen hij als 18-jarige op het podium begon. Er zijn meer muzikanten, minder zalen. In dertig jaar verandert veel.