IJs op Stappegoor gesmolten: jeugd van Trappers moet wachten op volgend seizoen

De ijsmachine op Stappegoor heeft een technische storing gehad, stelt de jeugdafdeling op Facebook. ,,Het ijs is gesmolten. De gemeente is niet van plan de ijsmachine nog aan te zetten dit seizoen”, staat ook in het bericht op Facebook. ,,Ergens begrijpelijk in de onzekere periode. Maar dat betekent echt einde seizoen. De ijdele hoop die we nog hadden op een paar weken ijs is hiermee vervlogen.”