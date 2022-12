IJs vol bobbels, maar ook dat is ijs: schaatspret voor de jeugd in Berkel-Enschot

,,Het ijs is nog wel heel bobbelig en schaatst niet heel fijn”, zegt Tess Game (9). Toch lukt het Floor Backbier (9) een aantal slagen te maken. ,,Het is leuk dat we kunnen schaatsen. Door het hobbelige ijs valt het niet mee, maar omdat ik veel rolschaats lukt het wel.” De vijfjarige Pleun Game is nog op haar botjes, maar weet al wel waar het beste ijs te vinden is: ,,Dat achterste stukje is glad en dan kun je goed schaatsen.” Haar broer Raff (11) bekijkt het anders: ,,Ik denk dat het door alle bobbels voor kinderen die nog niet zo goed kunnen schaatsen, gevaarlijk is.”

Dat is precies de reden dat Manon van Dijk het ijs niet op gaat: ,,Ik ben toen ik vijftien was zo hard gevallen dat ik nu niet meer durf.” Haar partner Marcel is wel met de kinderen het ijs op, maar niet op de schaats: ,,Ik heb alleen noren en daar heb ik hier niets aan. Ik wilde nog ijshockeyschaatsen halen, maar dat is niet meer gelukt. Maar hopelijk komen er nog meer dagen om te schaatsen.”

Daar hoopt ijsmeester Bram van den Berg ook op. Sinds vorig weekend is hij met twee anderen in de weer om de baan aan te leggen. Eerst het gras maaien en sinds maandag met sproeien: ,,Om acht uur ‘s avonds de eerste laag en dan om één uur nog een. Dan de volgende ochtend om vijf uur en om negen uur. En dan ‘s avonds weer.”

Hij hoopt donderdag dat de schaatsers het ijs al meer vlak schaatsen. ,,Dan zetten we er vanavond weer water op en krijgen we gladder ijs.” En dat allemaal voor een paar dagen? ,,Ze voorspellen zondagavond pas hogere temperaturen. Dus een paar dagen schaatsen kan. Maar we zitten pas aan het begin van het seizoen, dus nog volop kans op meer schaatsplezier!”