IJsbaan Tilburg: hier valt niet tegenop te strooien

TILBURG - De fietstocht naar school of werk was deze dinsdagochtend een hachelijke onderneming. Veel fietspaden waren spekglad en menigeen ging onderuit . Is er dan geen rekening gehouden met deze weersomstandigheden?

Bij de gemeente Tilburg zijn volgens een woordvoerder ‘enorm veel meldingen binnengekomen’. ,,Bijna alleen maar fietsers en voetgangers.” En dat, terwijl er juist veel gestrooid is. ,,We hebben 767 kilometer weg en 330 kilometer fietspad gestrooid. Daar is 78.000 kilo zout bij gebruikt", lepelt de woordvoerder op.

IJzel

Hoe het dan toch kan dat het deze dinsdagochtend spekglad is? ,,IJzel. In de vroege ochtend is het sterk afgekoeld en in combinatie met de vochtigheid krijg je ijzel. Juist op de fietspaden zie je ook dat het zout niet is ingereden, waardoor het glad blijft. Daar valt niet tegenop te strooien”, geeft de woordvoerder aan.