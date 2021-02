IJzel houdt traumaheli aan de grond bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg

Geen 23 leerlingen? Dan gaat deze school in De Moer dicht, óók als het aan de minister ligt

29 januari DE MOER - Basisschool De Start in De Moer zal heel snel extra leerlingen moeten vinden, anders is het over en uit. De minister is duidelijk. Hij verleent de dorpsschool geen ontheffing als de opheffingsnorm niet wordt gehaald.