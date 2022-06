‘Ik ben geschoten’, wist slachtoffer op Tilburgs terras nog uit te brengen

Daan van den Nouweland en Jon Karthaus leggen ballen op het hakblok: film ‘Fijn Weekend’ wordt volledig in eigen beheer gemaakt

Een waagstuk. Dat is Fijn Weekend, een film rond drie stellen van avontuurlijk ondernemer Daan van den Nouweland. Deze maand starten de opnamen in en rond het vakantiehuis van de ouders van deze geboren Tilburger in de Bourgogne.

