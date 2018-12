‘Ik ga zo'n man toch niet beschadigen omdat hij treitert?’

Legendari­sche groep Kraftwerk op Best Kept Secret met speciale 3D-show

9:11 HILVARENBEEK - Krafwerk geeft op de aanstaande editie van Best Kept Secret een speciale 3D-show en is tevens 'de afsluiter’ van het hoofdpodium op zaterdag. Voor het optreden van Duitse electrorock groep, vanaf begin jaren zeventig actief, worden 25.000 speciale brillen uitgedeeld.