Illegale houseparty met honderden bezoekers in Tilburg beëindigd door politie

Feesten tot diep in de ochtend: in Tilburg wordt kerk opgericht om coronare­gels te omzeilen, vrijdag­nacht is de eerste ‘eredienst’

6 oktober TILBURG - Hoe je een feestje tot ver na middernacht door kan laten gaan? Met dat doel wordt in Tilburg de ‘Pyke-kerk’ opgericht, vrijdagnacht is er de eerste ‘eredienst’ met honderden dansende mensen. Het is een reclamestunt én serieus statement, stellen de initiatiefnemers. ,,We hangen liberale beginselen aan.”