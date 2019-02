IMC Weekendschool 12,5 jaar jubileum: ‘De weekendschool zie je niet als school’

Meeloopdag

Vrienden maken

Voor Hassiba Lhajoui (14) was het maken van vrienden reden om zich aan te melden voor de weekendschool. Iets waar de inmiddels zelfverzekerde, open en sociale tiener in geslaagd is. “Tilburg University als leslocatie was dan misschien geen creatieve locatie, maar de mensen om me heen wel.”

Aangezien er jaarlijks plaats is voor slechts vijftig nieuwe leerlingen heeft de Weekendschool ‘IMC basis’ in het leven geroepen. Gastdocenten uit verschillende vakgebieden verzorgen tijdens schooltijd lessen aan de groepen 7 en 8. “Onze wens is om IMC Basis onderdeel te maken van het reguliere onderwijs. We worden daarin ook serieus genomen door het ministerie van Onderwijs, gemeente Tilburg en de basisscholen”, aldus Van Rijswijk, die nóg een tipje van toekomstige plannen oplicht. “We hebben meegeholpen met het organiseren van een Zomerschool in Tilburg West. Het komend schooljaar willen we onderzoeken of we dit in andere stadsdelen kunnen uitbreiden. De visie is om kinderen die niet op vakantie gaan iets te bieden. Maar het is ook goed voor kinderen die bijvoorbeeld zes weken in Marokko zijn geweest, die kunnen op taal een terugval krijgen.”