In 2020 alsnog duidelijkheid voor Doelakkers over nieuwbouw

Er moesten daarom keuzes gemaakt worden gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. Dat deden de vijf fracties op constructieve wijze, maar de scholen zorgden toch voor discussie. Het voorstel van het college om de herontwikkeling van de school in Haghorst (naar schatting 1,8 miljoen euro) de prioriteit te geven, daar kon de raad zich wel in vinden, maar VVD en HOI Werkt dienden een motie in waarin het college werd opgedragen om de herontwikkeling van Doelakkers (zo'n 4,2 miljoen) in 2020 nader te onderzoeken. Volgend jaar kunnen de financiële conclusies dan in de begroting van 2021 worden opgenomen.



Wethouder Gerrit Overmans wilde de verwachtingen bij Doelakkers temperen. ,,Iets opnemen in de begroting betekent nog niet dat de school er ook komt.” Gemeenschapslijst, CDA en LEV stelden dan ook voor om pas iets te onderzoeken als de financiële ruimte er is. Clemens Veraa (CDA) ,,Je gaat mensen voor de gek houden door dingen te onderzoeken die je niet kunt uitvoeren.” Gon Boers (HOI Werkt): ,,Wat wij met deze motie voor ogen hebben is enkel duidelijkheid scheppen voor het onderwijs.”