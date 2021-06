In Beeld | Metershoge vlammen en enorme rookwolk van brand Beekse Bergen in wijde omgeving te zien

Officieel: steunpi­laar Freek Heerkens zet krabbel en blijft langer bij Willem II

15 juni Het hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel: Freek Heerkens heeft zijn contract bij Willem II verlengd. De 31-jarige verdediger uit Heeswijk-Dinter had een aflopende verbintenis, maar ligt nu vast tot medio 2022. Hij gaat dus zijn negende seizoen in.