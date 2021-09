In billen knijpen en diefstallen: meer politietoezicht in omgeving Reeshofdijk

Hoe Tilburgse strijkers zorgen voor ‘wauw-ef­fect’ bij pianiste Iris Hond

28 augustus TILBURG/AMSTERDAM - ,,Het is een warm bad”, zegt pianiste Iris Hond over haar samenwerking met het Tilburgse kamerorkest Kamerata Zuid. Samen gaan ze de komende tijd op tournee, te beginnen in Tilburg.