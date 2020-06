In de binnenstad: Tilburgse dansers strijden tegen bezuinigingen op cultuur in Brabant

Agent die drugs in auto Tilburger vond, krijgt ‘pluim’ van de rechter

15:12 TILBURG - Het komt niet in het vonnis te staan, maar de Bredase rechter Kees van der Weide wilde het woensdagmiddag toch gezegd hebben: een ‘grote pluim’ voor de agent die op 20 februari 15 kilo mdma vond in de verborgen ruimte van een auto waarmee een 27-jarige Tilburger op weg was naar Breda. De rechtbank legde de Tilburger vanmiddag 24 maanden cel op, waarvan 6 voorwaardelijk.